В отставку отправлен замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов, который уговорил экс-президента Алмазбека Атамбаева сдаться. Он обвиняется в утере доверия и предательстве интересов милиции. К такому выводу в МВД пришли после проведения проверки событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека.

В отставку отправлен замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов, который уговорил экс-президента Алмазбека Атамбаева сдаться. Он обвиняется в утере доверия и предательстве интересов милиции. К такому выводу в МВД пришли после проведения проверки событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека.Распоряжение об отставке Асанова уже подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает РИА Новости. Вместо Курсана Асанова заместителем министра внутренних дел Киргизии назначен Памирбек Асанов.Операцию по задержанию Атамбаева киргизский спецназ начал 7 августа. До этого Атамбаев был лишен статуса экс-президента Киргизии и неприкосновенности. Экс-глава Киргизии был обвинен в коррупции и хищении выделенных на строительство ТЭЦ денег.Во время штурма шестеро спецназовцев получили ранения и попали в плен к сторонникам Атамбаева. Курсан Асанов вел переговоры об их освобождении. Во время беспорядков один из штурмовавших Кой-Таш спецназовцев был убит. В Госкомитете нацбезопасности Киргизии утверждают, что его застрелил лично Алмазбек Атамбаев из имеющегося у него оружия. В столкновениях с обеих сторон пострадали 136 человек.Атамбаев 8 августа добровольно сдался. Теперь он обвиняется в организации массовых беспорядков и подготовке госпереворота в Киргизии.Алмазбек Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику по партии социал-демократов Сооронбаю Жээнбекову. В 2017 году Жээнбеков победил на президентских выборах. Но вскоре против экс-президента и его ближайшего окружения были возбуждены уголовные дела.Атамбаев подчеркнул, что обвинения в его адрес носят политический характер.