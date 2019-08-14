Он торговал контрафактной продукцией с логотипами «Аdidas», «Reebok» и «NIKE»

Он торговал контрафактной продукцией с логотипами «Аdidas», «Reebok» и «NIKE»Петушинский районный суд вынес приговор местному индивидуальному предпринимателю. Его признали виновным в покушении на дачу взятки.В мае этого года правоохранители выяснили, что в магазине «Смешные цены» торгуют контрафактной одеждой и обувью с логотипами «Аdidas», «Reebok» и «NIKE».В надежде, что ему вернут изъятую продукцию, бизнесмен передал временно исполняющему обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району взятку - 50 тысяч рублей. Однако мужчину тут же задержали полицейские.Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.