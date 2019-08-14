Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился горячим фото, которое вызвало неоднозначную критику.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился горячим фото, которое вызвало неоднозначную критику.Артист уже не в первый раз старается возбудить своюмногочисленную женскую аудиторию. Полуобнаженные снимки то и дело появляется наего странице в соцсети. На этот раз Тарзан решил привлечь вниманиеобщественности откровенным фото, на котором он позирует, прикрыв пикантноеместо стулом. Мужчина пояснил, что посвящает его каждой девушке, написав на английском:"Для тебя".Казалось бы, снимок должен был взбудоражить прекрасный пол,а в адрес артиста посыпаться комплименты. Однако подписчики раскритиковали вид Тарзана. "Позорище", "Ни капельки не завидно.Терпеть не могу качков. Просто уродство. Был бы один в целом мире, рядом бы несела. И лицо, как рыбы, никакое, даже страшное", " Смотретьтошно", – написали комментаторы.Впрочем, высказались и те, кто считаетфизическую форму артиста замечательной. И это неудивительно, ведь назаднем плане этого же фото можно обнаружить тренажер и штанги. Всем известно, чтостриптизер активно занимается спортом, чтобы поддерживать свое тело втонусе.Напомним, что Сергей Глушко – не только актер и стриптизер,но и бодибилдер. У него есть собственное танцевальное шоу, с которым онгастролирует по стране.