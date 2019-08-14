Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился горячим фото, которое вызвало неоднозначную критику.
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился горячим фото, которое вызвало неоднозначную критику.
Артист уже не в первый раз старается возбудить свою
многочисленную женскую аудиторию. Полуобнаженные снимки то и дело появляется на
его странице в соцсети. На этот раз Тарзан решил привлечь внимание
общественности откровенным фото, на котором он позирует, прикрыв пикантное
место стулом. Мужчина пояснил, что посвящает его каждой девушке, написав на английском:
"Для тебя".
Казалось бы, снимок должен был взбудоражить прекрасный пол,
а в адрес артиста посыпаться комплименты. Однако подписчики раскритиковали вид Тарзана. "Позорище", "Ни капельки не завидно.
Терпеть не могу качков. Просто уродство. Был бы один в целом мире, рядом бы не
села. И лицо, как рыбы, никакое, даже страшное", " Смотреть
тошно", – написали комментаторы.
Впрочем, высказались и те, кто считает
физическую форму артиста замечательной. И это неудивительно, ведь на
заднем плане этого же фото можно обнаружить тренажер и штанги. Всем известно, что
стриптизер активно занимается спортом, чтобы поддерживать свое тело в
тонусе.
Напомним, что Сергей Глушко – не только актер и стриптизер,
но и бодибилдер. У него есть собственное танцевальное шоу, с которым он
гастролирует по стране.