Певец Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. Он рассказал, как и с кем провел время вечером накануне.

Певец Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. Он рассказал, как и с кем провел время вечером накануне.Оказалось, исполнитель отправился на ужин в столичный ресторан "Белорусская хата" вместе со своей экс-супругой Ларисой Копенкиной. На снимке они счастливо улыбаются в объектив, подняв бокалы.Прохор подчеркнул, что это всего лишь дружеская встреча. Также он отметил, что в этом заведении готовят отменные драники, колдуны и уху.Поклонники не ожидали такого поворота событий. Многих интересовал вопрос, где же сейчас находится нынешняя возлюбленная певца пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская."Прохор, не балуйся. Виталина может и по жопе надавать", – предостерегла подписчица.По мнению некоторых подписчиков, Копенкина больше подходит Шаляпину. "Прекрасная пара, совет, да любовь!", "Страсть – это наркотик, к которому все равно тянет!", "Все-равно он ее любит. Респект, Лариса!", "Вы кайфовые!", "Она очень хорошая женщина, мне нравится! Жизнерадостная!", – высказались фолловеры.Напомним, в браке с Ларисой музыкант был с 2013-го по 2015 год. По словам Прохора, они познакомились во время его отдыха на Ямайке. После чего провели вместе незабываемую ночь.