Британский политик, лидер партии Brexit Найджел Фарадж публично оскорбил членов королевской семьи. Он заявил, что не хотел бы видеть на троне принца Гарри, а также нелицеприятно высказался в адрес королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон.

Британский политик, лидер партии Brexit Найджел Фарадж публично оскорбил членов королевской семьи. Он заявил, что не хотел бы видеть на троне принца Гарри, а также нелицеприятно высказался в адрес королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон.Негативные комментарии Фарадж высказал во время конференции в Австралии. Он назвал герцога "малышом Чарли", отмечая несостоятельность его кампаний по защите окружающей среды.Фарадж в своем выступлении не обошел стороной королеву-мать Елизавету. Британский политик назвал ее настоящей пьяницей, которая курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года.По мнению Фараджа, единственный нормальный человек в королевской семье — королева Елизавета. "Боже, храни королеву, пусть она живет и царствует еще долгие годы", — отметил в своем выступлении британский политик, слова которого приводит Daily Mail.Найджел Фарадж пожелал долгих лет "малышу Чарли", а Уильяму — вечной жизни, чтобы престол никогда не достался Гарри.Принц Гарри — шестой в очереди на королевский трон. Он следует за братом Уильямом, а также его детьми.