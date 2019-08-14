Строгое следование внутренним правилам тира обернулось для жительницы Анапы травмами головы и рук. Сотрудница всего лишь отказала подвыпившим посетителям в праве пострелять, но столкнулась с агрессией со стороны одного из мужчин. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Строгое следование внутренним правилам тира обернулось для жительницы Анапы травмами головы и рук. Сотрудница всего лишь отказала подвыпившим посетителям в праве пострелять, но столкнулась с агрессией со стороны одного из мужчин. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Описанные события произошли около девяти часов вечера 11 августа в поселке Большой Утриш. По словам пострадавшей, перед самым закрытием в тир зашла компания мужчин, но посоревноваться в меткости им не удалось — девушка не дала им пострелять, обосновав это тем, что посетители пьяны. Такая "дискриминация" вызвала возмущение у одного из клиентов."Он стал материть меня с головы до ног, крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул воздушку мне в голову. Все парни, что были с ним, просто стояли и ничего не делали. После того, как у меня полилась кровь, он не остановился, продолжил материть меня и крушить всё, что было рядом", — рассказала пострадавшая.В больнице девушке наложили пять швов, после чего она обратилась в полицию. На следующей день неизвестный человек по телефону предложил ей забрать заявление, пока "не стало хуже". По словам пострадавшей, участковый посоветовал ей в этой ситуации распространить видео с камеры наблюдения, дабы не удалось замять конфликт.