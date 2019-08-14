Не так давно скоропостижно скончался автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев. Как утверждает его близкий друг Владимир Михайлов, рак – не единственная причина смерти звезды.

Не так давно скоропостижно скончался автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев. Как утверждает его близкий друг Владимир Михайлов, рак – не единственная причина смерти звезды.Приятель покойного рассказал, что в последние дни жизни музыкант стал жертвой аферистов. Преступники обманным путем "увели" из-под носа Вилли почти два миллиона рублей.По словам Владимира, певец никогда не желал средств на музыкальный инвентарь. Зная этот факт, злоумышленники подсунули ему абсолютно ненужную вещь – усилитель звука.Токарев очень расстроился по этому поводу. Он попытался найти аферистов и вернуть хотя бы часть денег, но ему этого сделать не удалось. По мнению Михайлова, этот сильнейший стресс стал одной из причин, приблизившей смертный час звезды."За этот усилитель он отдал 27 тысяч долларов [почти 1,8 миллиона рублей]. Уже на месте понял, что это совершенно бесполезная вещь, которая ему никак не пригодится в работе", – заявил друг певца.Напомним, Вилли 4 августа текущего года в возрасте 84 лет. В конце июля ему поставили страшный диагноз: рак простаты. Это и музыканта в могилу. "Заболевание коварное. У Вилли была, видимо, запущенная форма. Хотя он никогда ни на что не жаловался", – подчеркнул близкий друг певца.