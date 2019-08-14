Мадридский Реал может отправить в аренду сербского нападающего Луку Йовича, который перешел в клуб два месяца назад. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан остался не впечатлен приобретенным два месяца назад 21-летним форвардом.

Мадридский "Реал" может отправить в аренду сербского нападающего Луку Йовича, который перешел в клуб два месяца назад. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан остался не впечатлен приобретенным два месяца назад 21-летним форвардом.Вместе со своей командой Йович провел предсезонные сборы, ради которых по собственной инициативе даже раньше вышел из отпуска, сообщает Спорт24.Ru. Однако рвение Йовича не убедило Зидана в том, что тот должен остаться в команде. Серб же не намерен уходить в аренду и настроен на борьбу за место в стартовом составе.Напомним, что Йович в июне нынешнего года перешел в "Реал" из немецкого "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В своем прежнем клубе он в минувшем сезоне отыграл 48 матчей, став автором 27 голов и семи голевых передач.