Мадридский Реал оставил идею приобрести полузащитника сборной Франции Поля Погба. 26-летний футболист останется в Манчестер Юнайтед.

Мадридский "Реал" оставил идею приобрести полузащитника сборной Франции Поля Погба. 26-летний футболист останется в "Манчестер Юнайтед".Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был инициатором приобретения Погба. Сам француз также хотел покинуть "Манчестер Юнайтед". Однако до реальных переговоров дело не дошло, и "королевский клуб" отказался от приобретения полузащитника.Возможно, "Реал" отпугнула высокая сумма отступных за Погба, назначенная английским клубом. "Манчестер Юнайтед" был готов отпустить Поля не мене, чем за 150 миллионов евро.