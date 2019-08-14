Даже единственная квартира может стать источником заработка, если возникнет такое желание. Риелторы рассказали о нескольких вариантах, которые позволят получить доход от единственного жилья.

В квартире можно организовать семейный детсад. Домашние сады из-за нехватки мест в государственных пользуются большим спросом.Для организации такого бизнеса подойдут большие квартиры – трех- или четырехкомнатные, оборудованные согласно определенным требованиям, говорится в сообщении компании "Метриум". Потребуется обустроить спальню и игровую комнату, а также просторную кухню и медицинский блок.Можно продавать фотографии своей квартиры на фотостоках. Одно скачивании фото принесет около 0,25 цента, максимальный заработок составит несколько сотен рублей. Если подойти к делу творчески, можно заработать до нескольких сотен долларов в месяц.Также можно сдавать квартиру под фотосессии и видеосъемки – один съемочный день может принести собственнику 15-20 тысяч рублей. На время проведения праздничных мероприятий можно сдавать в аренду балконы – этот вариант подходит владельцам видового жилья. Или просто организовать в одной из комнат склад, который добавит в копилку собственника 15-20 тысяч рублей в месяц.