Родственники знаменитости выступили с заявлением. Близкие Вилли Токарева прислали в редакцию Дни.ру официальное письмо.

Родственники знаменитости выступили с заявлением. БлизкиеВилли Токарева прислали в редакцию "Дни.ру" официальное письмо."Мы, семья и близкие Вилли Ивановича Токарева, благодаримвсех, кто выразил свои соболезнования в связи с кончиной Великого Маэстро, ктопроводил его в последний путь", – говорится в послании.Также сообщается, что официальный сайт Вилли Токарева – willitokarev.ru– будут поддерживать в рабочем состоянии наследники звезды. Администраторыресурса всегда готовы проконсультировать журналистов и поклонников по вопросам биографииумершего артиста."Всю жизнь Вилли Токарев посвятил музыке. Своим творчествомон приносил людям радость. Поэтому его песни так любимы. Они уже давно вгенетической памяти нескольких поколений слушателей всего русскоговорящего мира",– отмечается далее.Родственники звезды отметили, что в скорбные для них дни не давали прессе комментариев и интервью. Поэтому все те, кто позволял себе высказыванияоб обстоятельствах жизни и смерти в СМИ, никакого отношения картисту не имеют. Более того, заявления этих якобы друзей – "исключительно плод ихсобственной фантазии".Напомним, что 22 мая попал в реанимацию, а 4августа скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году. Похоронилипевца на старинном Калитниковском кладбище Москвы.