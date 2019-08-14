Родственники знаменитости выступили с заявлением. Близкие
Вилли Токарева прислали в редакцию Дни.ру официальное письмо.
Родственники знаменитости выступили с заявлением. Близкие
Вилли Токарева прислали в редакцию "Дни.ру" официальное письмо.
"Мы, семья и близкие Вилли Ивановича Токарева, благодарим
всех, кто выразил свои соболезнования в связи с кончиной Великого Маэстро, кто
проводил его в последний путь", – говорится в послании.
Также сообщается, что официальный сайт Вилли Токарева – willitokarev.ru
– будут поддерживать в рабочем состоянии наследники звезды. Администраторы
ресурса всегда готовы проконсультировать журналистов и поклонников по вопросам биографии
умершего артиста.
"Всю жизнь Вилли Токарев посвятил музыке. Своим творчеством
он приносил людям радость. Поэтому его песни так любимы. Они уже давно в
генетической памяти нескольких поколений слушателей всего русскоговорящего мира",
– отмечается далее.
Родственники звезды отметили, что в скорбные для них дни не давали прессе комментариев и интервью. Поэтому все те, кто позволял себе высказывания
об обстоятельствах жизни и смерти в СМИ, никакого отношения к
артисту не имеют. Более того, заявления этих якобы друзей – "исключительно плод их
собственной фантазии".
Напомним, что 22 мая попал в реанимацию, а 4
августа скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году. Похоронили
певца на старинном Калитниковском кладбище Москвы.