В Киргизии при спуске с пика Победы - высочайшей вершины горной системы Тянь-Шань - погиб российский альпинист Сергей Войличенко. Мужчина сорвался на высоте 6,3 тысячи метров и пролетел несколько сотен метров вниз.

В Киргизии при спуске с пика Победы — высочайшей вершины горной системы Тянь-Шань — погиб российский альпинист Сергей Войличенко. Мужчина сорвался на высоте 6,3 тысячи метров и пролетел несколько сотен метров вниз. О трагедии сообщил напарник погибшего.В настоящее время на месте происшествия плохая погода, поэтому спуск тела пока отложен."Для спуска тела нужна очень большая команда и это очень рискованно", — рассказали "Интерфаксу" в киргизском туристическом агентстве "Ак-Сай трэвел".Между тем в пресс-службе МЧС Киргизии заявили, что ничего не знают о гибели альпиниста.Высота пика Победы составляет 7439 метров. Незадолго до этого восхождения россиянин покорил другой семитысячник в Киргизии — Хан-Тенгри. В Иркутске погибший долгое время возглавлял секцию альпинизма.