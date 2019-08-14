Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект о предоставлении отдельным категориям россиян украинского гражданства в упрощенном порядке. Речь идет о лицах, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект о предоставлении "отдельным категориям" россиян украинского гражданства в упрощенном порядке.В указе, опубликованном на сайте главы украинского государства, идет речь о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".Кроме того, как говорится в документе, упрощенный порядок предоставления гражданства также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".В апреле вступил в силу указ президента России, который дает право получать гражданство РФ в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР, и первые центры выдачи паспортов открылись уже через несколько дней.Украина, в свою очередь, заявила, что введет в ответ на это национальные санкции, а российские власти отметили, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер.Вскоре право на получение российского гражданства в упрощенном режиме получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий.При этом источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что службы ЕС разрабатывают для своих консульств инструкции по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса, и по работе с заявлениями на визы, которые они подают.