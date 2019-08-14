14.08.2019

2019-08-14 19:35:24

Россияне стали реже жениться

Количество регистраций браков среди россиян резко снизилось за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает со ссылкой на данные Росстата.



За первые полгода в России были оформлены 333,1 браков, что на 12,6% меньше, чем в прошлом году. При этом уменьшилось число разводов. Жители страны подавали на развод 231 тысячу раз. Это на 21,8% меньше аналогичного периода 2018 года, уточняет .