Самый длинный маршрут столичной подземки объединит участки Большого кольца, Некрасовской и Солнцевской линий уже до конца 2021 года

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллинрассказал об успешных темпах строительства Большой кольцевой линии.Запуск самого длинного маршрута обеспечит проезд из "новой" Москвы через центр и север города на юго-восток. Маршрут будет начинаться от станции Рассказовка Калининско-Солнцевской линии и заканчиваться на станции Некрасовка по розовой линии. Он будет пересекаю станции Деловой центр и северную часть Большого кольца.В полном объеме Большую кольцевую линии планируется запустить в 2023 году. Оно будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.