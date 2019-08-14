Полиция штата Новый Южный Уэльс не считает инцидент в центре Сиднея актом терроризма. Ранее прохожие задержали там на улице молодого человека в окровавленной одежде, который размахивал ножом на улице с криками Аллах акбар.

Полиция штата Новый Южный Уэльс не считает инцидент в центре Сиднея актом терроризма. Ранее прохожие задержали там на улице молодого человека в окровавленной одежде, который размахивал ножом на улице с криками "Аллах акбар".Стражи порядка подтвердили, что от рук злоумышленника пострадала одна девушка — получив удар ножом, она спряталась в отеле, откуда ее доставили в госпиталь. Позже правоохранители обнаружили в квартире в этом районе Сиднея тело женщины, при этом следы крови и ранения говорят в пользу версии о причастности задержанного молодого человека к ее убийству.Мотивы задержанного пока не известны. По некоторым данным, пару дней назад он сбежал из психиатрической клиники, где проходил принудительное лечение. По сообщениям местных СМИ, нападавший — 21-летний житель сиднейского пригорода Марайонг Мерт Нэй.По предварительным данным, преступник действовал в одиночку, заявил на пресс-конференции глава полиции штата Майкл Фуллер. Правоохранители на данный момент не связывают это преступление с терроризмом.Полицейские обнаружили свидетельства того, что задержанный мужчина мог интересоваться идеологией, связанной с терроризмом. Однако очевидной связи нападавшего с террористическими организациями не обнаружено.Состояние 41-летней женщины, которую после происшествия доставили в больницу с ножевым ранением в спину, оценивается как стабильное, передает РИА Новости. Майкл Фуллер назвал произошедшее "случайной атакой". Позднее в ходе полицейской операции было найдено тело убитой 21-летней женщины. Имеющаяся в распоряжении полиции информация говорит о связи этих двух преступлений.