Заявление на оформление загранпаспорта можно подать на Едином портале госуслуг. www.gosuslugi.ru...

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы могут выбрать, какой паспорт подойдет им больше: загранпаспорт старого образца или нового – с биометрическими данными.Биометрический паспорт выдают на 10 лет. Если вы путешествуете 2-3 раза в год, страниц в нем хватит на все это время. Загранпаспорт старого образца действует 5 лет. И для тех, кто путешествует с детьми, оформить загранпаспорт старого образца будет выгоднее, потому что в него можно добавить информацию о детях. В биометрическом паспорте нет такой возможности, поэтому придется получать отдельный паспорт на ребенка.Заявление на оформление загранпаспорта можно подать на Едином портале госуслуг. www.gosuslugi.ru. Размер государственной пошлины, взимаемой при оформлении загранпаспорта старого образца составляет 2000 для взрослых и детей старше 14 лет и 1000 руб. для детей до 14 лет. Размер госпошлины за внесение изменений составляет 500 руб. Обращаем ваше внимание на то, что при оплате госпошлины через ЕПГУ, её размер составит: 1400 рублей за выдачу паспорта взрослым, 700 рублей - для детей до 14 лет.Государственная пошлина при оформлении заграничного паспорта с биометрическими данными составляет на сегодняшний день 5000 руб. для лиц старше 14 лет и 2500 руб. – для детей до 14 лет. При оплате госпошлины через ЕПГУ, её размер составит — 3500 рублей за выдачу паспорта взрослым, 1750 рублей - для детей до 14 лет.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)-010-51-79