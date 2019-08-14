Лидер общественного волонтерского движения против рабства Альтернатива Олег Мельников жив и в настоящее время укрывается со своей группой в убежище. Ранее сообщалось, что российский борец с рабством 8 августа перестал выходить на связь после того, как направился в район Идлиба.

Лидер общественного волонтерского движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников жив и в настоящее время укрывается со своей группой в убежище.Ранее сообщалось, что российский борец с рабством 8 августа перестал выходить на связь после того, как направился в район Идлиба. О выяснении обстоятельств исчезновения заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Помощник Мельникова Олег Ваганов рассказал РБК, что лидер волонтерского движения жив и находится в убежище. По его словам, накануне случившего местные банды получили информацию о том, что в группе находится русский и устроили своего рода охоту. Ваганов отметил, что за данные о местонахождении Мельникова предлагали денежное вознаграждение. Потому, в целях безопасности, волонтерская группа была вынуждена найти убежище, в настоящий момент она скрывается. Именно это и стало причиной того, что борец с рабством перестал выходить на связь.Олег Ваганов рассказал, какие задачи выполняла группа Мельникова в Идлибе. По его словам, целью был поиск и эвакуация двоих детей гражданки Казахстана.