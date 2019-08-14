Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27 из состава морской авиации Балтфлота.

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27 из состава морской авиации Балтфлота.Как передает телеканал "Россия-24", инцидент произошел в тот момент, когда самолет российского министра летел из Калининграда в Москву.В Калининграде Шойгу присутствовал на торжественной закладке камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Планируется, что филиал откроет свои двери для учащихся 1 сентября 2020 года.