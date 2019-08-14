Администрации международного аэропорта Гонконга разрешили выдворять протестующих из терминала. Руководство воздушной гавани получило соответствующий судебный ордер. Как сообщили в пресс-службе транспортного хаба, ситуация постепенно нормализуется, почти все рейсы вылетают по расписанию.

Администрации международного аэропорта Гонконга разрешили выдворять протестующих из терминала. Руководство воздушной гавани получило соответствующий судебный ордер. Как сообщили в пресс-службе транспортного хаба, ситуация постепенно нормализуется, почти все рейсы вылетают по расписанию.А вот за пределами аэропорта обстановка по-прежнему напряженная, сообщает телеканал "Россия 24". Туристы опасаются, что протестующие могут вновь перейти к агрессивным действиям и парализовать транспортные артерии мегаполиса.