А Николай Виноградов сразу принял приглашение
А Николай Виноградов сразу принял приглашение
Белый дом пригласил на празднование 75-летия Владимирской области бывших губернаторов 33-го региона. Николай Виноградов сразу принял приглашение. А вот Светлана Орлова
от участия в юбилейных торжествах отказалась, сославшись на занятость.
Возможно, настоящей причиной отказа стало поражение на губернаторских выборах прошлого года, где жители Владимирской области отказали ей в доверии.
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею области, пройдут в пятницу и субботу 16 и 17 августа.