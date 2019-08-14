Ведущий программы На самом деле на Первом канале, Дмитрий Шепелев, оказался в центре скандала. Ему выдвинул обвинения сын Бари Алибасова.

Ведущий программы "На самом деле" на "Первом канале", Дмитрий Шепелев, оказался в центре скандала. Ему выдвинул обвинения сын Бари Алибасова.По словам звездного наследника, заявил, что шоумен хотел очернить имя его отца. Оказалось, продюсеру за появление на шоу предназначалась сумма в один миллион рублей. Но своих денег он так и не увидел."У меня папа ходит на подобные программы только за финансовое вознаграждение. У Дмитрия отсняли три программы", – рассказал Алибасов-младший.Он отмечают, что организаторы кормят его родителя "завтраками". Они обещают выплатить весь гонорар до новых съемок, которые пройдут в ближайшее время.Сотрудники "Первого канала" подтвердили, чтоиз-за технических задержек у них временные ограничения с финансами. Но обещанные суммы уже поступают всем, кому . Кроме того, продюсеры не перестают поддерживать связь с героями."Это пустые жалобы!", – заявили создатели программы.Отметим также, наследник продюсера обвинил телеведущего в подаче недостоверной информации на шоу. "Все ложь, а сообщения фейковые! Это хороший монтаж продюсеров шоу "На самом деле", не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют для высоких рейтингов", – подчеркнул Алибасов-младший.Он , что они заранее обговаривали вопросы для детектора лжи. Он сам рассказывал о пропаже кота, и что делал его отец после выписки из больницы.