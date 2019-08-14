Ксения Собчак выложила короткое видео, автором которого является ее новый возлюбленный. Подписчики принялись критиковать способности известного режиссера.

Ксения Собчак выложила короткое видео, автором которого является ее новый возлюбленный. Подписчики принялись критиковать способности известного режиссера.Телеведущая недавно нарушила молчание и подтвердила свои отношения с Константином Богомоловым, выложив совместное видео. Тогда Ксения Собчак поздравляла режиссера с днем рождения, назвав его своей жар-птицей, а саму публикацию признанием в любви. Создатель фильма "Содержанки" добавил, что Ксения делает его самым счастливым.На последнем видео скандальная телеведущая восседает на возвышенности, похожей на яхту. В отражении видно, что съемку осуществляет сам Константин Богомолов. Одни подписчики отметили, что у Ксении необычная манера ведения блога, другие – что она выглядит очень счастливой. Но отыскались и те, кто нашел к чему придраться.Так, юзеры недооценили талант Константина Богомолова и внешность его пассии. "Так себе режиссер, конечно", "Постоянно дурью маешься! Так можно охарактеризовать все твои дела, Ксения", "Лошадь продажная", – написали подписчики. Кстати, некоторые отметили, что в таком ракурсе Ксения Собчак чем-то походит на Дарью Мороз, бывшую супругу режиссера.Напомним, что марте этого года официально объявила о расторжении брака с актером Максимом Виторганом, а в середине лета спровоцировала слухи о скорой свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Недавно появилась информация, что звездная пара собирается узаконить свои отношения 13 сентября.