Расследование смерти миллиардера Джеффри Эпштейна в американской тюрьме открывает все новые подозрительные детали. Стало известно, что охранники, которые должны были следить за заключенным, обвиненным в секс-торговле, подделывали документы.Статья в газете The New York Times о нарушениях в тюрьме Манхэттена, где покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, озаглавлена довольно сухо — "Смерть Джеффри Эпштейна — надзиратель и два охранника отстранены от работы". Но вот в тексте обнаруживаются просто вопиющие подробности."Два сотрудника специального корпуса, в котором содержался господин Эпштейн, подделали отчеты о том, что они проверяли его каждые полчаса, как того требует закон. Представитель тюрьмы подтвердил, что в это время они спали. Охранники не проверяли камеру господина Эпштейна на протяжении трех часов, говорят два тюремных чиновника, знакомые с ситуацией".Еще больше нарушений вскрыли американские телеканалы. Например, выяснилось, что охранники часто перекладывали свою работу на заключенных, то есть просили одних преступников последить за другими. Но вот за Эпштейном даже сосед по камере наблюдать не мог — его выпустили под залог за день до этого. Свидетелей смерти нет, официальная версия — повесился на простынях. Однако дело Эпштейна привлекло такое пристальное внимание, в том числе в соцсетях, что люди предполагают — финансиста могли убить. На подобную версию в Twitter уже намекал президент США Дональд Трамп, а теперь и рассказал журналистам, кого он подозревает:"Не знаю, связан ли Билл Клинтон с Джеффри Эпштейном. Но вот что я знаю: когда у Клинтона спросили о ситуации, он сказал, что летал на самолете Эпштейна всего четыре раза. Но проверили бортовые журналы и они показали, что Клинтон был в самолете двадцать семь или двадцать восемь раз. Вот вопрос, который вы должны задавать: ездил ли Билл Клинтон на тот остров, потому что он — дурное место, как я понимаю. И я там никогда не был".Остров в Карибском море, о котором говорит Трамп, уже сам по себе символ дела Эпштейна. Он называется Литл-Сент-Джеймс, но пресса прозвала его островом оргий или островом педофилии. По версии следствия, именно там миллиардер держал несовершеннолетних девочек в возрасте от двенадцати лет, привозил туда высокопоставленных гостей на этакие секс-туры. Точно установить, кто пользовался подобными услугами Эпштейна, не удалось. По одной из версий прессы, бизнесмена убили, чтобы эти секреты так и не стали известны, ведь среди друзей финансиста был не только Билл Клинтон. Например, в их рядах были актер Кевин Спейси, режиссер Вуди Аллен, принц Эндрю и сам президент Трамп. Нынешний президент США даже знал, что Эпштейн имеет слабость к несовершеннолетним девушкам. Впрочем, журналисты также предполагают, что особый интерес в деле есть у федерального правительства."Мы еще не знаем, кто унаследует десятки, если не сотни миллионов долларов Джеффри Эпштейна. Будет битва за доходы от продажи его активов. Федеральные власти, обвиняя Джеффри Эпштейна, пытались получить контроль над значительной частью активов, включая особняк стоимостью семьдесят семь миллионов долларов", — заявил репортер Associated Press Джим Мастиан.ФБР уже полностью обыскало злополучный остров миллиардера и его другие особняки. Пока же следствие ждет результатов судмедэкспертизы — только она сможет дать точный ответ, действительно ли Эпштейн покончил с собой.