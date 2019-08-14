Главный тренер футбольного клуба Краснодар Сергей Матвеев в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Порту заявил, за счет чего его подопечные намерены пройти дальше в турнире.

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту" заявил, за счет чего его подопечные намерены пройти дальше в турнире."Прошлую игру мы проанализировали и поняли, что произошло, — признался наставник, которого цитирует ТАСС со ссылкой на Record. – У соперника есть слабые стороны, и мы будем их использовать. Соперник играет очень компактно и будет очень сложная игра. Результат первой встречи был плохим, но мы сделаем все для того, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд".Напомним, что первый матч между соперниками завершился для "Краснодара" домашним поражением с минимальным счетом 0:1. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии на стадионе "Драгау". Начало встречи в 22:00 по московскому времени.