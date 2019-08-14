Главный тренер футбольного клуба Краснодар Сергей Матвеев после победного матча против Порту в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (3:2) признался, что на исход всего противостояния с португальцами повлиял быстрый гол его подопечных.

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев после победного матча против "Порту" в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (3:2) признался, что на исход всего противостояния с португальцами повлиял быстрый гол его подопечных."Конечно, мы очень рады победе. Этим результатом мы хотим поздравить нашего президента, 14 августа празднующего день рождения, — заявил на пресс-конференции специалист, слова которого приводит телеканал "Россия 24". – Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые приехали сюда и поддерживали нас"."Тем не менее, у нас получилось два разных тайма. Начали мы достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, получились две хорошие контратаки. Первый матч в Краснодаре был равным как по моментам, так и по игре. В ответной же игре нам удалось быстро забить – и это повлияло на ход матча и всего противостояния".Напомним, что соперником "Краснодара" по плей-офф квалификации Лиги чемпионов станет греческий "Олимпиакос". Матчи с клубов из Пиреев состоятся 20 и 27 августа.