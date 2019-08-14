Канцлер Германии считает виноватой Россию в окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свою позицию политик выдвинула на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер Германии считает виноватой Россию в окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свою позицию политик выдвинула на пресс-конференции в Берлине.Ангела Меркель заявила, что Москва нарушила соглашение оРСМД, что послужило поводом для прекращения договора. Она также отметила, что членыальянса "найдут общий ответ", а сама Германия будет вести себя как"партнер по НАТО"."Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушиладоговор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Такимобразом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всеммире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО,чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этимв следующие годы", – цитирует Ангелу Меркель .На заявление канцлера Германии уже отреагировали вРоссии. Член комитета Госдумы побезопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что немецкийполитик попала под влияние Соединенных Штатов, от которых она зависит."Это некая договорённость между Меркель и Трампом. Соединённые Штаты нераз требовали от Германии платить по долгам за НАТО. США были очень недовольнытем, что страны Европы вносят слишком мало средств за членство в альянсе",– говорит Шхагошев в интервью .Он также признался, что считает АнгелуМеркель хорошим и умным политиком, ведь она понимает, что Россия ничего ненарушала. По его словам, Меркель просто вынуждена поддерживать США, чтобызаручиться их поддержкой. "Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этойистории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны АнгелыМеркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платитьневозможные суммы за членство в НАТО", -подытожил Адальби Шхагошев.на пресс-конференции также затронула и тему о ее здоровье, ведь в последнее время у нее стали замечать приступы дрожи. Политик заявила, что с самочувствием все хорошо и она надеется прожить долгую жизнь без болезней.Напомним, что ДРСМД был подписан между США и СССР в 1987году. Страны согласились уничтожить все комплексы баллистических и крылатыхракет наземного базирования с указанным диапазоном действия и не производить ихв будущем. Осенью прошлого года Дональд Трамп объявил, что со своей стороныпрекращает действие соглашения из-за того, что Москва не выполняет своиобязательства. В России посчитали такие обвинения необоснованными, однакотретьего августа договор все же перестал действовать.