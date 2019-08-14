Стало известно о срочной госпитализации Армена Джигарханяна. Согласно некоторым данным, артиста, попавшего в реанимацию, готовят к операции.

Стало известно о срочной госпитализации Армена Джигарханяна. Согласно некоторым данным, артиста, попавшего в реанимацию, готовят к операции.Противоречивые данные тиражируют СМИ. Согласно данным телеграм-канала Mash, Армена Джигарханяна в ближайшее время прооперируют. Легендарному артисту собираются провести важную манипуляцию – имплантировать постоянный кардиостимулятор. Сообщается, что актер в сознании, но находится в тяжелом состоянии.А вот телеграм-канал "Подъем" пообщался с сотрудниками театра Армена Джигарханяна. Там не подтвердили информацию о тяжелом состоянии артиста. "Нам ничего не известно, значит, это скорее всего, как обычно… Если действительно что-то было, мы бы точно знали", – заявил актер театра Виталий Четков.же и вовсе передает, что Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, и его планируют выписать через несколько дней. Ранее появилась информация о срочной госпитализации артиста. Сообщалось, что