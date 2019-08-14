Российские предприниматели Год Семенович Нисанов и Зарах Бинсионович Илиев, владеющие компанией Киевская площадь, финансируют проект строительства нового спортивного центра для СпбГМТУ.

Российские предприниматели Год Семенович Нисанов и Зарах Бинсионович Илиев, владеющие компанией "Киевская площадь", финансируют проект строительства нового спортивного центра для СпбГМТУ.В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СпбГМТУ), зачастую с любовью называемом "Корабелка", произошла закладка капсулы, символизирующей начало строительства современного спорткомплекса. Финансировать строительство будет группа компаний "Киевская площадь", принадлежащая бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву.Торжественное мероприятие прошло с участием секретаря Совбеза Николая Патрушева, являющегося, к слову, выпускником "Корабелки", полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, замминистра науки и высшего образования РФ Марины Боровской и главкома ВМФ Николая Евменова.Кузница кораблестроителей, академиков и чемпионовСПбГМТУ — уникальное для России учебное заведение: здесь готовят морских инженеров, специализирующихся на проектировании и постройке морских судов, боевых кораблей, подлодок, а также мирных техсредств для разведки и добычи полезных ископаемых на морском дне. Диплом "Корабелки", начавшей свою историю в начале XIX века, всегда был престижен и в настоящее время признается в США и многих европейских странах. В питерском морском вузе дают всесторонне образование, благодаря чему выпускники находят себя в самых разнообразных сферах и добиваются в них выдающихся профессиональных достижений.Среди выпускников СПбГМТУ есть множество легендарных личностей: это морские инженеры, кораблекострукторы, режиссеры, дипломаты, академики. Здесь получили образование и великие российские спортсмены: олимпийский чемпион по баскетболу Александр Белов, чемпион мира и Европы по самбо Владимир Кюлленен, олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе и другие.Физподготовке студентов в СпбГМТУ всегда уделяли первостепенное внимание, сейчас здесь функционируют секции гандбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, академической гребле, пауэрлифтинга, флорбола, водного поло и многие другие. Университетские команды не без успеха участвуют в различных международных турнирах.Однако материально-техническая база спортивных сооружений университета нуждалась в обновлении. Выпускник "Корабелки" Николай Патрушев во время закладки капсулы заявил, что новый спортивный объект, который вместит в себя 25-метровый бассейн и волейбольный комплекс на две тысячи болельщиков, позволит "улучшить возможности для представителей учебного заведения". Секретарь национального Совета безопасности не сомневается, что новый спортивный центр станет одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга, здесь будут заниматься студенты и преподаватели СПбГМТУ, а также тренироваться профессиональные команды клубов "Зенит" и "Ленинградка".Создают благоприятные условияСпорткомплекс будет открыт в августе следующего года и расположится на площади более пяти тысяч квадратных метров. По словам Николая Патрушева, Совбез "занимается повышением качества подготовки кадров для военного судостроения и самолетостроения", а поскольку СПбГМТУ является базовым вузом для подготовки кораблестроителей, "мы стремимся создать условия, чтобы отсюда выходили качественно подготовленные выпускники, которые бы сразу вливались в производство и эффективно работали в трудовых коллективах".По словам Николая Патрушева, "Корабелка" активно сотрудничает с "Роснефтью", "Газпромом", "Росатомом", "Газпромнефтью" и многими другими флагманскими российскими компаниями, которые с удовольствием трудоустраивают выпускников морского университета. В свою очередь студенты знают, что с дипломом "Корабелки" они будут всегда востребованы.Обязательной частью образовательного процесса в СПбГМТУ является создание комфортных условий для студентов, в том числе в виде спортивных занятий. Именно поэтому ректор Глеб Туричин считает строительство спорткомплекса знаковым событием, которое стало возможным "благодаря Николаю Платоновичу Патрушеву и Году Семеновичу Нисанову".Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, напомнив о прошлых и нынешних спортивных достижениях студентов "Корабелки", заметил, что новый спортцентр поможет будущим кораблестроителям "формировать и закалять тело и дух".Полпред Александр Гуцан не сомневается, что хорошая спортивная подготовка студентов и педагогов позволит совершенствовать учебный процесс. Строительство современного спорткомплекса в самом сердце российского кораблестроения Александр Гуцан назвал "глубоко символичным".Более одного миллиарда рублей внесли Год Нисанов и Зарах Илиев в строительство спорткомплекса морского университета"Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева не в первый раз реализует благотворительные проекты в Санкт-Петербурге. Ранее на средства компании была проведена реконструкция одного из крупнейших морских храмов России — Крондштадского Морского собора, не функционировавшего около восьми десятилетий. Проект возрождения святыни был настолько масштабным и социально важным, что после его реализации председателю совета директоров "Киевской площади" Году Нисанову была вручена Почетная грамота от российского президента. Личные вложения бизнесменов в строительство спорткомплекса "Корабелки" также будут значительными и превысят один миллиард рублей.Год Нисанов и Зарах Илиев — известные российские бизнесмены, владеющие рядом объектов недвижимости, в том числе спорткомплексом "Олимпийский", ТЦ "Европейский", бывшей гостиницей "Украина", которая сейчас называется Radisson Collection Hotel Moscow. Кроме девелоперских, бизнесмены реализуют другие проекты. Им принадлежат крупнейший в Европе агрокластер "Фуд Сити", Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, компании по реконструкции и строительству автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов Москвы. Тандему бизнесменов также принадлежит флотилия Radisson Royal.