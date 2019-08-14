Вступают в силу очередные запретные меры США. Теперь государственные ведомства этой страны не смогут покупать оборудование для телекоммуникаций и видеонаблюдения из Поднебесной.

Вступают в силу очередные запретные меры США. Теперь государственные ведомства этой страны не смогут покупать оборудование для телекоммуникаций и видеонаблюдения из Поднебесной.Государственным ведомствам США с сегодняшнего дня запрещено покупать телекоммуникационное оборудование, а также приборы видеонаблюдения сразу у нескольких китайских производителей — в первую очередь это Huawei и ZTE. Всего же в списке пять компаний из Поднебесной."Вашингтон бьет по собственному бизнесу. Пострадают не только такие гиганты как Intel и Qualcomm. Это прямо или косвенно заденет средние и малые предприятия вдоль всей цепочки ценообразования. Каждый год Huawei приобретал услуги и продукцию американских компаний на 11 миллиардов долларов. Это значительная часть дохода для многих компаний. Потенциально это может повлиять на 50 тысяч рабочих мест, а это семьи и возможность оплачивать свои счета", — объясняет Джой Тан, старший вице-президент по коммуникациям в Huawei Technologies USA.Специалисты отмечают: запрет — это часть широкомасштабных действий США против Huawei Technologies. Этого крупнейшего в мире производителя оборудования для телекоммуникационных систем Вашингтон обвиняет в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Сама же компания настаивает на том, что она не подконтрольна правительству или спецслужбам. Китайский технологический гигант подал иск против правительства США по поводу ограничений, имеющихся в законопроекте об оборонной политике. От новых ограничений пострадают, в первую очередь, сами Соединенные Штаты.Заменить оборудование Hikvision могут несколько компаний, как правило, это американские компании, которые производят также в Китае. Они хуже по ценам, по качеству. То есть Америка в этом плане проиграет. Про Huawei — маленькие региональные операторы не имеют возможности заменить оборудование. И субсидии на замену недостаточные", — считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group.Соединенные Штаты в мае запретили американским компаниям работать с Huawei. Официальная причина — защита информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. Спустя 2 месяца было сделано заявление, что Вашингтон смягчит ограничения на торговлю американских компаний с Huawei. Правда, только в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США. В Европе, как и в других странах, ждут мирного финала этой торговой битвы."Мы в Европе очень хотим, чтобы эта политика пошлин и тарифов, проводимая Соединенными Штатами, наконец, прекратилась. А переговоры между Китаем и США сумели бы вывести мировую торговую систему на новый уровень. Считаю, основной идеей торговли должно стать сотрудничество при условии разумной конкуренции", — говорит Данило Турк, президент Словении.Американские партнеры китайского производителя уже начинают подсчитывать убытки от мер, принятых правительством. Например, технологический производитель Flex уже сократил свыше 10 тысяч рабочих на предприятиях в Китае. Причина — геополитические риски из-за торговой войны Пекина и Вашингтона.Тем временем, сама китайская компания чувствует себя вполне неплохо, несмотря на санкции. Так, за первые 6 месяцев года выручка выросла на 23% (чистая прибыль Huawei не раскрывалась), а поставки смартфонов выросли до 118 миллионов единиц."Китайская компания Huawei с большим успехом стала осваивать другие рынки, рынки других стран — европейские, азиатские рынки. Более того, имеющиеся данные говорят о том, что экономические позиции Huawei не только не пострадали, но даже и улучшились", — заявляет Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.Из всех пяти компаний, которые сегодня попадают под новые ограничения США, больше всех пострадает Hikvision — 15% продаж приходится именно на эту страну. Все остальные или представлены незначительно, или уже давно ушли с этого рынка. Как, например, Huawei — самые большие продажи компании приходятся сегодня на страны Азии и Европу.Выходит, что история с запретом американским ведомствам покупать телекоммуникационное оборудование из Поднебесной — это очередной удар Соединенных Штатов по самим себе. Впрочем, как и вся торговая война, которую развязал президент Трамп.