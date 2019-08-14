Украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела, касающиеся трех россиян, якобы причастных к крушению в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. Эксперты уже успели обнаружить странности в поведении Киева.

Украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела, касающиеся трех россиян, якобы причастных к крушению в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. Эксперты уже успели обнаружить странности в поведении Киева.СБУ отчиталась о передаче Нидерландам материалов уголовного дела "о причастности трех россиян" к крушению Boeing 777 рейса MH17 в небе над Украиной. Отмечается, что в документах фигурируют Игорь Гиркин, более известный под фамилией Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.Также объединенная следственная группа называла причастным к трагедии гражданина Украины Леонида Харченко. В СБУ уточнили, что суд над этими четырьмя фигурантами состоится в Нидерландах в марте 2020 года, передает . Впрочем, эксперты быстро нашли странности в поведении спецслужбы.Так, даже в ответ на официальный запрос украинских журналистов представители СБУ отказались давать полную информацию. В частности, они не объяснили, была ли избрана фигурантам какая-либо мера пресечения и объявлены ли они в розыск, передает "".Более того, прессе официально сообщили, что никаких дополнительных сведений официально оглашено не будет, поскольку таковы условия "соглашения о создании международной следственной группы". По мнению некоторых специалистов, это в очередной раз подтверждает опасения Малайзии о том, что расквартированные в Нидерландах эксперты заинтересованы не в поиске реальных виноватых в катастрофе, а в том, чтобы обвинить в произошедшем Россию.Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Никто не выжил.Практически в первые часы после катастрофы Киев и Вашингтон обвинили в произошедшем защитников Донбасса. При этом технических средств для удара по летящему на такой высоте самолету у ополчения не было. В связи с этим Запад заявил о причастности к произошедшему Россию, которая якобы предоставила добровольцам систему ПВО "Бук".За все время расследования общественности так и не было предоставлено ни одного убедительного доказательства тому, что к трагедии могла быть причастна Россия и ополчение Донбасса. Бортовой номер ракеты, с помощью которой был сбит пассажирский лайнер, привел следователей в украинскую военную часть. Об этом доказательстве поспешили забыть.