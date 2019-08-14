ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Хан Александра Анатольевича, 22.09.1967 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Хан Александра Анатольевича, 22.09.1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 17 октября 2007 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темные, нос прямой, губы средней полноты.Особые приметы: на спине в области правой лопатки родимое пятно диаметром 2 см.Одежда: бейсболка и кроссовки черного цвета, кожаная куртка коричневого цвета, свитер светлый в полоску, черные джинсы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29