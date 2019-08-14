Для более качественного предоставления государственных услуг по линии Министерства внутренних дел действует телефон круглосуточной «горячей линии» поддержки государственных услуг МВД России...

В соответствие с приказом МВД России от 07 ноября 2011 года №1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на территориальные отделы МВД возложена обязанность по принятию граждан с заявлениями о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, так называемые документы личного пользования, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, таких как ФНС России, ФМС России, Росреестр и других.УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что для более качественного предоставления государственных услуг по линии Министерства внутренних дел действует телефон круглосуточной «горячей линии» поддержки государственных услуг МВД России 8 (495) 667-07-33.Граждане могут обратиться по указанному телефону и в автоматическом режиме связаться с подразделениями, оказывающими государственные услуги по линии информационного центра, ГИБДД, управления по вопросам миграции и другим направлениям деятельности.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29