При заполнении электронной формы заявления система автоматически проверяет правильность и полноту заполнения полей...
Абсолютно любой житель России может заказать юридически значимые документы в электронном виде, не тратя время на посещение органов власти и ожидание в очередях. Основными целями работы единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях.
При подаче заявления в электронном виде с использованием портала, существует ряд преимуществ. К примеру, заявление может быть направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, не нужно подстраиваться под режим работы того или иного органа власти. Также удобно то, что заявление может быть направлено с любого компьютера либо мобильного устройства.
При заполнении электронной формы заявления система автоматически проверяет правильность и полноту заполнения полей, и в случае некорректности указанных данных, подсвечивает поля, которые необходимо исправить или дополнить. Система сама проинформирует заявителя о ходе исполнения заявления в личном кабинете на портале Госуслуги.
Немаловажно то, что при получении услуг в электронном виде и осуществлении оплаты государственной пошлины за получение услуги в электронном виде с использованием портала www.gosuslugi.ru, с 1 января 2017 года заявителю предоставляется 30% скидка на оплату государственной пошлины. Для того чтобы получить скидку, заявителю необходимо подать заявление на услугу через портал www.gosuslugi.ru, подождать пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате, соответственно, выбрав безналичный способ для оплаты госпошлины с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона.
Чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время процедура регистрации значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробно описаны на самом сайте. Граждане, не имеющие возможность осуществить регистрацию самостоятельно, имея при себе номер паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), могут обратиться в МФЦ. Специалисты в течение пяти минут зарегистрируют вас с оформлением электронной цифровой подписи. Все это позволит получить доступ к пользованию полным спектром услуг, оказываемых различными министерствами и ведомствами, сэкономить личное время, которое тратится на стояние в очередях в госучреждениях и организациях.
Главные преимущества использования портала государственных услуг www.gosuslugi.ru:
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• доступность сервисов по регистрационным данным портала;
• нет необходимости ждать письменного подтверждения;
• получение необходимой для вас информации;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается напрямую для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов получения услуги.
У портала есть версия для слабовидящих людей.
Также для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные приложения портала госуслуг на базе Android, iOS, Windows Phone и Windows 8.
Перечень государственных услуг, предоставляемых посредством Единого портала gosuslugi.ru, входящих в компетенцию УВМ ГУ МВД России по г.Москве:
• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 лет) для совершеннолетних;
• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 лет) для несовершеннолетних;
• оформление заграничного паспорта старого образца (на 5 лет) для совершеннолетних;
• оформление заграничного паспорта старого образца (на 5 лет) для несовершеннолетних;
• оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
• регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации;
• снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации;
• получение адресно-справочной информации для физических лиц;
• оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надёжно защищена и используются только для предоставления государственных услуг. При этом данные предоставляются исключительно ведомствам, оказывающим государственные услуги, и ровно в том объёме, который необходим согласно административному регламенту оказания услуги.
Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29