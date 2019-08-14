При заполнении электронной формы заявления система автоматически проверяет правильность и полноту заполнения полей...

Абсолютно любой житель России может заказать юридически значимые документы в электронном виде, не тратя время на посещение органов власти и ожидание в очередях. Основными целями работы единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях.При подаче заявления в электронном виде с использованием портала, существует ряд преимуществ. К примеру, заявление может быть направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, не нужно подстраиваться под режим работы того или иного органа власти. Также удобно то, что заявление может быть направлено с любого компьютера либо мобильного устройства.При заполнении электронной формы заявления система автоматически проверяет правильность и полноту заполнения полей, и в случае некорректности указанных данных, подсвечивает поля, которые необходимо исправить или дополнить. Система сама проинформирует заявителя о ходе исполнения заявления в личном кабинете на портале Госуслуги.Немаловажно то, что при получении услуг в электронном виде и осуществлении оплаты государственной пошлины за получение услуги в электронном виде с использованием портала www.gosuslugi.ru, с 1 января 2017 года заявителю предоставляется 30% скидка на оплату государственной пошлины. Для того чтобы получить скидку, заявителю необходимо подать заявление на услугу через портал www.gosuslugi.ru, подождать пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате, соответственно, выбрав безналичный способ для оплаты госпошлины с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона.Чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время процедура регистрации значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробно описаны на самом сайте. Граждане, не имеющие возможность осуществить регистрацию самостоятельно, имея при себе номер паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), могут обратиться в МФЦ. Специалисты в течение пяти минут зарегистрируют вас с оформлением электронной цифровой подписи. Все это позволит получить доступ к пользованию полным спектром услуг, оказываемых различными министерствами и ведомствами, сэкономить личное время, которое тратится на стояние в очередях в госучреждениях и организациях.Главные преимущества использования портала государственных услуг www.gosuslugi.ru:• круглосуточная доступность;• получение услуги из любого удобного для вас места;• доступность сервисов по регистрационным данным портала;• нет необходимости ждать письменного подтверждения;• получение необходимой для вас информации;• отсутствие очередей;• присутствие службы поддержки;• встроенная система оплаты;• отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается напрямую для получения услуги;• фиксированный срок получения услуги;• возможность обжалования результатов получения услуги.У портала есть версия для слабовидящих людей.Также для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные приложения портала госуслуг на базе Android, iOS, Windows Phone и Windows 8.Перечень государственных услуг, предоставляемых посредством Единого портала gosuslugi.ru, входящих в компетенцию УВМ ГУ МВД России по г.Москве:• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 лет) для совершеннолетних;• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 лет) для несовершеннолетних;• оформление заграничного паспорта старого образца (на 5 лет) для совершеннолетних;• оформление заграничного паспорта старого образца (на 5 лет) для несовершеннолетних;• оформление паспорта гражданина Российской Федерации;• регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации;• регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации;• снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации;• снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах Российской Федерации;• получение адресно-справочной информации для физических лиц;• оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.Вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надёжно защищена и используются только для предоставления государственных услуг. При этом данные предоставляются исключительно ведомствам, оказывающим государственные услуги, и ровно в том объёме, который необходим согласно административному регламенту оказания услуги.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29