Сотрудники охранного предприятия удерживали подозреваемого до приезда правоохранителей.

В ОМВД России по Александровскому району состоялась церемония, в ходе которой полицейские вручили благодарность сотрудникам одного из охранных предприятий города, оказавшим содействие в задержании подозреваемого в совершении преступления.26 мая текущего года Сергей Иванченко и Михаил Васильев, находясь на одной из улиц районного центра, обратили внимание на несколько воспламенившихся автомобилей, рядом с которыми находился молодой человек. Предположив, что молодой человек может иметь причастность к поджогу, мужчины вызвали сотрудников полиции и удерживали его до приезда правоохранителей.Впоследствии в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.Вручая благодарности, врио начальника ОМВД России по Александровскому району Денис Левин выразил уверенность, что мужчины и в дальнейшем будут проявлять активную гражданскую позицию и помогать сотрудникам полиции охранять порядок в родном городе.