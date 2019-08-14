Во всех случаях водители ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники полиции в разных районах области продолжают устанавливать факты управления транспортом водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования.В июле текущего года на участке автодороги «Собинка-Радужный» сотрудники ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный остановили автомобиль под управлением жителя соседнего региона. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.В начале августа текущего года инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль, водитель которого по внешним признакам был нетрезв. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения автолюбитель отказался.11 августа текущего года в Коврове 55-летний местный житель, управляя автомобилем, на одном из перекрестков города совершил столкновение с другим авто и скрылся с места происшествия. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели комплекс мероприятий, в результате которых задержали злоумышленника. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался.Во всех случаях водители ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.В отношении подозреваемых дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).По обвинению в совершении аналогичных преступлений перед судом предстанут 26, 50 и 31-летний жители Собинского района, управлявшие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.Измерения, проведенные алкотестером после остановки транспортных средств, показали концентрацию алкоголя в выдыхаемом подозреваемыми воздухе в диапазоне от 1,095 до 1,488 мг/л, что многократно превышает допустимый показатель.В настоящее время уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ направлены в суд для рассмотрения по существу.