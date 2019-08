В Британии на продажу выставили участок земли, расположенный на потухшем вулкане. Стать его владельцем можно за 60 тысяч долларов.

Участок (и соответственно вулкан) расположен в деревне в графстве Девон и называется Posbury Clump.Он представляет собой небольшую гору высотой чуть более 150 метров. На горе растут деревья, а с вершины вулкана, как уверяет владелец, открываются прекрасные виды.Is it on your bucketlist to Own a Volcano! Well, you're in luck, I think?!? For less than $61K you can own Posbury Clump! Now you wont be able to sacrifice a virgin to the gods but it does offer some amazing views of #Devonshire England! #ClimbAVolcano https://t.co/TLH12X9L4W pic.twitter.com/sU15KxPiHZ— TheBucketListProject (@TheBLPblog) 7 августа 2019 г.Вулкан действовал 250 миллионов лет назад. В конце XIX – начале XX веков рядом велись работы по добыче базальта – ценной вулканической породы. Из этого же материала построены некоторые здания, расположенные вокруг вулкана, сообщает Mail.ru.