В Единой России выступили категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей. Прежде чем предлагать подобную идею, считают в партии, необходимо учесть мнение вех сторон, и в первую очередь – самих граждан.

В "Единой России" выступили категорически против инициативы о запрете эксплуатации старых автомобилей. Прежде чем предлагать подобную идею, считают в партии, необходимо учесть мнение вех сторон, и в первую очередь – самих граждан.Считать возраст автомобиля основным критерием для запрета на его эксплуатацию недопустимо, подчеркнули в "Единой России". У людей должна быть возможность пользоваться своими машинами столько времени, сколько они сочтут необходимым, при условии надлежащего состояния техники."Если владелец автомобиля соблюдает правила технического осмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние такой машины будет хорошим и через десять, и через 20 лет", – объяснил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги"Владимир Афонский. "Почему он должен расставаться со своим автомобилем просто потому, что прошел какой-то срок с момента его производства?", – добавил он.Парламентарий отметил, что в России насчитывается 20,9 миллиона автомобилей старше 15 лет и еще порядка десяти миллионов – старше десяти лет. "Что делать владельцам этих машин?", – поинтересовался он.Выступать с идеей запретить россиянам пользоваться старыми автомобилями недопустимо без того, чтобы перед этим опросить мнение всех сторон. Прежде всего речь идет о самих гражданах. Также важно услышать позицию общественных организаций и автоэкспертов."В "Единой России" категорически не поддерживают данную инициативу", – подчеркнул Владимир Афонский.Таким образом он прокомментировал предложение заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной. Согласно этой идее, для транспортных средств может быть введен "предельный срок эксплуатации", после превышения которого эксплуатация автомобиля будет запрещена.