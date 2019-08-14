В Крыму полицейские выявили три канала поступления на полуостров фальшивых денег. Задержаны пять членов группировки, подозреваемых в сбыте купюр номиналом 2 и 5 тысяч рублей. Деньги заказывали в Интернете, а реализовывали их в Алуште, Феодосии и Черноморском районе.

В Крыму полицейские выявили три канала поступления на полуостров фальшивых денег. Задержаны пять членов группировки, подозреваемых в сбыте купюр номиналом 2 и 5 тысяч рублей. Деньги заказывали в Интернете, а реализовывали их в Алуште, Феодосии и Черноморском районе.Стоит отметить, что расплачиваться за покупки преступники старались на рынках, в маленьких магазинах и палатках, где продавцы чаще всего не проверяют подлинность купюр. А сдачу, естественно, им выдавали настоящими банкнотами. Кроме того, злоумышленники старались сбывать фальшивые деньги при покупке товаров через сайты частных объявлений.Как сообщает "Вести — Севастополь", задержанным грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Заведено несколько уголовных дел - изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.