В Нью-Йорке собираются построить 26-этажный отель за 90 дней. Здание возведут при помощи модулей.

Строительство такого здания обойдется в 70 миллионов долларов, это на треть дешевле средней цены по рынку.Фото: ї therealdeal.comМодули-этажи изготовят отдельно и соберут на месте, как конструктор. Большинство модулей будут производиться в Польше, в Америку их привезут уже полностью готовыми – в номера будут кровати и освещение, а в ванных - сантехника.Фото: ї epsteinglobal.comПроцесс строительства ускоряется за счет того, что собирать модули и готовить фундамент можно одновременно, пишет THE B1M.