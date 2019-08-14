В стенах Верховной рады разгорелся скандал из-за депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Вадима Рабиновича, решившего обратиться к своим коллегам на русском языке. Большинство народных избранников выступили резко против подобного демарша.

В стенах Верховной рады разгорелся скандал из-за депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича, решившего обратиться к своим коллегам на русском языке. Большинство народных избранников выступили резко против подобного демарша.Согласно новому украинскому законодательству, использование русского языка во время официальных мероприятий является незаконным. Это обстоятельство создает определенные сложности, учитывая, что подавляющее большинство украинцев до 2013 года не занимались систематическим изучением украинского, а некоторые из них за минувшие шесть лет так и не успели наверстать упущенное.Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович начал свое выступление во время подготовительного заседания Верховной рады на русском языке, и был тут же прерван сторонницей Петра Порошенко Ириной Геращенко.Она заявила, что русская речь, звучащая в здании украинского парламента, нарушает законы страны. Вадим Рабинович попытался спорить, но против него ополчились большинство коллег. В результате словесного побоища народные избранники победили дерзкого одиночку и заставили его молчать.Разгоревшийся скандал прокомментировал глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает . Он признал правоту противников Вадима Рабиновича, поскольку законы действительно обязывают депутатов выступать в Раде исключительно на украинском языке.Напомним, закон, ограничивающий права и возможности русскоязычных граждан Украины, вступил в силу в середине июля. Активным сторонником этой нормы выступал Петр Порошенко. Однако, как показал разговор сына бывшего президента страны Михаила с журналистами, политик не смог заставить отказаться от русского языка и выучить украинский даже членов своей семьи.