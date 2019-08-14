Подозреваемая похитила гаджет с целью дальнейшей реализации.

В июле текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 30-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему мобильного телефона.Сотрудники полиции в ходе беседы с заявителем установили предполагаемое время и место пропажи гаджета.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана 37-летняя жительница города Владимира.Установлено, что фигурантка проводила вечер с потерпевшим, дождалась, когда мужчина уснет, вытащила из кармана его одежды мобильный и скрылась. Впоследствии имущество злоумышленница реализовала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 16 000 рублей.В отношении фигурантки следователями ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемой к иным имущественным преступлениям.