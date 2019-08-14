Вадим Усланов воспользовался популярным сервисом для продажи товаров, однако натолкнулся на афериста.
Вадим Усланов воспользовался популярным сервисом для продажи товаров, однако натолкнулся на афериста.
Вадим Усланов, всем известный как исполнитель нашумевшего
хита 90-х годов "Ты сделана из огня", попался на удочку преступника.
Год назад исполнитель разместил объявление на "Авито", где пытался
продать акустические колонки стоимостью 70 тысяч рублей. Покупатель нашелся
только в конце июля этого года.
Как сообщает , мужчина
встретился с музыкантом на 7-ом Ростовском переулке. Осмотрев товар, он
заключил, что покупает его, и перевел на расчетный счет банковской карты положенную
сумму. Однако вор предупредил, что деньги поступят лишь в течение трех дней.
Вадим Усланов не сразу понял, что угодил в сети афериста. По прошествии этого
срока певец обратился в банк, где ему и сообщили, что мошенник воспользовался демоверсией
мобильного приложения банка, а счет, на который были оправлены деньги, оказался
липовым. Вадим Усланов уже написал заявление в полицию. Теперь
правоохранительные органы ищут злоумышленника.
Напомним, что артист стал популярным в конце 90-х годов
благодаря второму альбому "Ты сделана из огня" и одноименному клипу.
В скором времени Вадим заболел и оставил сцену, посвятив себя бизнесу в сфере
звукозаписи.