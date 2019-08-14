Вадим Усланов воспользовался популярным сервисом для продажи товаров, однако натолкнулся на афериста.

Вадим Усланов воспользовался популярным сервисом для продажи товаров, однако натолкнулся на афериста.Вадим Усланов, всем известный как исполнитель нашумевшегохита 90-х годов "Ты сделана из огня", попался на удочку преступника.Год назад исполнитель разместил объявление на "Авито", где пыталсяпродать акустические колонки стоимостью 70 тысяч рублей. Покупатель нашелсятолько в конце июля этого года.Как сообщает , мужчинавстретился с музыкантом на 7-ом Ростовском переулке. Осмотрев товар, онзаключил, что покупает его, и перевел на расчетный счет банковской карты положеннуюсумму. Однако вор предупредил, что деньги поступят лишь в течение трех дней.Вадим Усланов не сразу понял, что угодил в сети афериста. По прошествии этогосрока певец обратился в банк, где ему и сообщили, что мошенник воспользовался демоверсиеймобильного приложения банка, а счет, на который были оправлены деньги, оказалсялиповым. Вадим Усланов уже написал заявление в полицию. Теперьправоохранительные органы ищут злоумышленника.Напомним, что артист стал популярным в конце 90-х годовблагодаря второму альбому "Ты сделана из огня" и одноименному клипу.В скором времени Вадим заболел и оставил сцену, посвятив себя бизнесу в сферезвукозаписи.