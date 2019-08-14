Судебная коллегия Верховного суда разъяснила, в каких случаях у ипотечных заемщиков могут отобрать жилье за долги.

Решение отражено в постановлении по делу семьи из Башкирии, пишет "Российская газета". Молодые люди купили 11 лет назад квартиру в ипотеку за 1,2 миллиона рублей. Кредит был обеспечен залогом жилья.В течение 10 лет семья исправно выплачивала кредит, но в последние два года несколько раз просрочила платежи. За это время у заемщиков сменился кредитор, который потребовал из-за просрочек выплатить всю задолженность, а квартиру выставить на торги.Местный районный суд счел требование кредитора необоснованным, однако вышестоящая инстанция с ним не согласилась, решив, что выставить жилье на торги – вполне законно.Ответчики обжаловали вердикт в Верховном суде, который встал на их сторону. Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.Если же должник допусти незначительное нарушение, а размер залогодержателя несоразмерен стоимости заложенного актива, квартиру на торги выставлять не стоит. Верховный суд отменил решение местного суда и отправил дело на пересмотр с учетом разъяснений.