Регион готовится к 75-летию со дня образования

Регион готовится к 75-летию со дня образованияПрезидент России Владимир Путин поздравил главу региона Владимира Сипягина, а в его лице и всех жителей с 75-летием образования Владимирской области:«Древняя Владимирская земля всегда славилась своей историей, старинными, самобытными городами и селами и, конечно же, уникальными памятниками белокаменного зодчества, которые по праву считаются бесценным национальным и мировым достоянием.Важно, что жители региона бережно хранят это богатейшее, культурное, духовное достояние, приумножают традиции творческого и созидательного труда, стремятся достойно решать стоящие перед областью задачи.Убеждён, что инициатива, энергия, искренняя любовь к родному краю будут помогать добиваться поставленных целей.Желаю успехов и всего самого доброго!»