Основной объём праздничных мероприятий наметили на конец недели – 16-го и 17-го августа

Основной объём праздничных мероприятий наметили на конец недели – 16-го и 17-го августаВладимирская область в нынешних границах была образована 14-го августа 1944 года. В честь этого события 14-го августа этого года возле здания обладминистрации на Октябрьском проспекте состоится закладка сквера имени 75-летия региона.Основной объём праздничных мероприятий наметили на конец недели – 16-го и 17-го августа – для того, чтобы в них поучаствовало как можно больше жителей и гостей региона.Так, 16-го августа праздник откроет плац-концерт духовых оркестров на Театральной площади. Гости услышат лучшие духовые коллективы Владимирской области – Городской духовой оркестр под управлением Артёма Маркина, духовые оркестры Ставровской детской музыкальной школы, детских школ искусств из посёлка Бавлены и Юрьев-Польского, оркестр из Вязников, они исполнят свои «фирменные» номера, принесшие им множество побед на крупных фестивалях.В Драмтеатре в этот день пройдёт основное официальное мероприятие – торжественное собрание с участием первых лиц Владимирской области.