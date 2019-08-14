Вооруженный ножом молодой человек попытался устроить резню в центре Сиднея, но был скручен очевидцами. Злоумышленника, который, предположительно, сбежал из психиатрической клиники, сняли на видео.

Вооруженный ножом молодой человек попытался устроить резню в центре Сиднея, но был скручен очевидцами, сообщает 7News. Злоумышленника, который, предположительно, сбежал из психиатрической клиники, сняли на видео.Во вторник утром молодой человек в окровавленной одежде появился возле станции Уайнярд. Свидетели утверждают, что он размахивал ножом и выкрикивал "Аллах акбар", не позволяя никому подойти к себе на близкое расстояние. На кадрах видно, как хулиган прыгает по машинам и с усмешкой предлагает собравшимся пристрелить его. Несколько мужчин начали преследовать дебошира, с помощью стульев и ящика из-под молока обезоружили его и уложили на асфальт, после чего передали полицейским."Ты знаешь, сколько людей ты только что порезал? Ты только что пырнул девушку среди бела дня", — заявил в лицо молодому человеку один из преследователей.Стражи порядка подтвердили, что от рук злоумышленника пострадала одна девушка — получив удар ножом, она спряталась в отеле, откуда ее доставили в госпиталь. Позже правоохранители обнаружили в квартире в этом районе Сиднея тело женщины, но пока не подтверждают причастность молодого человека к ее убийству, хотя следы крови и ранения говорят в пользу этой версии.О мотиве задержанного ничего не сообщается. По некоторым данным, он сбежал из психиатрической клиники пару дней назад, где проходил принудительное лечение.