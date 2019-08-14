Родители готовы возместить причинённый ущерб

Родители готовы возместить причинённый ущербПодростка из поселка Никологоры Вязниковского района подозревают в краже.В июле этого года 15-летний мальчик выкрал у незнакомого мужчины 3 банковских карты. Одна из карт не требовала ввода ПИН-кода при совершении покупок.Подросток, воспользовавшись ситуацией, несколько раз покупал продукты питания, в том числе, чипсы, сухарики и лимонад; оплачивал покупки в интернет-магазинах и пополнял счета мобильных игр.За 2 дня он потратил более 16 тысяч рублей.В СледКоме отмечают, что мальчик воспитывается в благополучной семье. Родители готовы возместить причинённый ущерб.