Пьяный до беспамятства турист из Австралии устроил на Бали большой переполох: сбил ногами мотоциклиста, прыгал на проезжающие машины, бегал полуголый по переулкам, поколотил пожилого мужчину и прятался в его доме. Очевидцы и камеры наблюдения сняли похождения нетрезвого отдыхающего на видео.

Пьяный до беспамятства турист из Австралии устроил на Бали большой переполох, употребив, предварительно, колоссальное количество спиртного.По словам начальника полиции города-курорта Куты, дебошир выпил 20 бутылок водки (объем не указывается), не считая разного рода алкогольных коктейлей. Затем в голове 26-летнего австралийца Николаса Карра что-то произошло, после чего он стал кидаться на проезжающие автомобили, сбил мотоциклиста и, когда очевидцы попытались его задержать, бегал полуголый по узким улочкам, распугивая прохожих.При задержании — в погоне за невменяемым хулиганом приняли участие около десяти человек — турист оказал ожесточенное сопротивление, однако силы были неравны, и его скрутили при помощи подручных средств. Приехавшие полицейские убедились, что приступ буйства прошел, сдали в руки врачей — на теле и голове Николаса Карра после ночных приключений появилось множество синяков, ушибов и порезов.По информации издания Coconuts Bali, утром Николас Карр был крайне удивлен своим ночным поведением. "Я ничего не помню и хочу извиниться перед всеми", — сказал турист, протрезвев.