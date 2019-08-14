Популярный блогер Илья Шабельников, более известный под псевдонимом Satyr, высказался о певце Егоре Криде. По мнению YouTube-звезды, вокалист – отличный парень и прекрасный артист.

Популярный блогер Илья Шабельников, более известный под псевдонимомSatyr, высказался о певце Егоре Криде. По мнению YouTube-звезды, вокалист –отличный парень и прекрасный артист.Илья Шабельников ответил на вопросы шоумена АлександраГудкова в новом интернет-проекте "Вечерний кто-то". Последний решил выяснить,действительно ли певец Егор Крид точит зуб на блогера.Шабельников опроверг эти домыслы. По словам Ильи, у вокалиста небыло повода обижаться. "Мы сделали на него пародию, которую многие даже назвали абсолютно не оскорбительной", – заметил блогер.Более того, Илья и Егор недавно плодотворно посотрудничали –сняли клип на новый трек Крида "Сердцеедка". Сценарий к видео написалSatyr, аидею подкинул известный журналист Юрий Дудь."Он оказался вполне адекватным, приятным чуваком. Я какминимум могу сказать, что он профессионал своего дела. Это факт. И не гей. Онне гей – это важно!" – охарактеризовал Илья Шабельников.Напомним, ранее Satyr опубликовал на своем YouTube-канале шестиминутнуюпародию на вокалиста. Видео моментально обрело популярность и набрало болеемиллиона просмотров всего за сутки. В нем Шабельников высмеивает отношенияс победительницей шоу "Холостяк" Дашей Клюкиной, а также очень многоговорит про рэп-карьеру и сексуальную ориентацию артиста.