Популярный блогер Илья Шабельников, более известный под псевдонимом
Satyr, высказался о певце Егоре Криде. По мнению YouTube-звезды, вокалист –
отличный парень и прекрасный артист.
Популярный блогер Илья Шабельников, более известный под псевдонимом
Satyr, высказался о певце Егоре Криде. По мнению YouTube-звезды, вокалист –
отличный парень и прекрасный артист.
Илья Шабельников ответил на вопросы шоумена Александра
Гудкова в новом интернет-проекте "Вечерний кто-то". Последний решил выяснить,
действительно ли певец Егор Крид точит зуб на блогера.
Шабельников опроверг эти домыслы. По словам Ильи, у вокалиста не
было повода обижаться. "Мы сделали на него пародию, которую многие даже назвали абсолютно не оскорбительной", – заметил блогер.
Более того, Илья и Егор недавно плодотворно посотрудничали –
сняли клип на новый трек Крида "Сердцеедка". Сценарий к видео написал
Satyr, а
идею подкинул известный журналист Юрий Дудь.
"Он оказался вполне адекватным, приятным чуваком. Я как
минимум могу сказать, что он профессионал своего дела. Это факт. И не гей. Он
не гей – это важно!" – охарактеризовал Илья Шабельников.
Напомним, ранее Satyr опубликовал на своем YouTube-канале шестиминутную
пародию на вокалиста. Видео моментально обрело популярность и набрало более
миллиона просмотров всего за сутки. В нем Шабельников высмеивает отношения
с победительницей шоу "Холостяк" Дашей Клюкиной, а также очень много
говорит про рэп-карьеру и сексуальную ориентацию артиста.